Daniel Ricciardo zegt dat zijn overwinning in de Grand Prix van Italië ‘al die waardeloze dagen de moeite waard’ maakt. Hij probeert zijn geluk niet te baseren op overwinningen, maar geniet uiteraard enorm van het moment: “Dit is waarom we van de sport houden.”

Het was tot aan de Italiaanse Grand Prix een zwaar seizoen voor de ervaren Ricciardo, die dit jaar Renault voor McLaren verruilde. Bij zijn nieuwe team hoopte hij uiteraard zich meteen te kunnen meten tegen Lando Norris, maar de eerste seizoenshelft zou een teleurstelling worden voor de Australiër. Hij had minder dan de helft van de punten van zijn teamgenoot en was soms zelfs bijna een seconde langzamer dan de Brit. Maar toen kwam Monza, waar hij in de kwalificatie bijna dezelfde tijd reed als Norris en ze op de vierde en vijfde startplaats terechtkwamen. Vervolgens maakten ze geen fout in de sprintkwalificatie, wat ze in de ideale positie bracht om op zondag te verrassen met een één-twee, met Ricciardo op de hoogste trede van het podium.

Het kon dus qua timing niet beter, aangezien Ricciardo de afgelopen races flink baalde. “Ik probeer zeker niet om mijn geluk in het leven te laten bepalen door de sport, want het is 3,5 jaar geleden dat ik had gewonnen dus ik zou me dan meestal behoorlijk ellendig voelen als ik mijn geluk alleen maar zou baseren op het winnen van races”, zegt Ricciardo. “Er is veel gebeurd sinds Monaco 2018, dus om dit moment mee te maken, dat is waarom we van deze sport houden.”

“Het maakt al die waardeloze dagen de moeite waard, zo simpel is het”, vervolgt de Australiër. “We hebben veel dieptepunten gehad dit jaar, maar diep van binnen heb ik nooit de hoop opgegeven. Ik moest gewoon een stapje terug doen en ik denk dat de vrije tijd in augustus geholpen heeft. Ik geloof oprecht dat de zomerstop heeft geholpen om dit weekend op deze positie te komen”, besluit hij.

Foto: BSR Agency