Ricciardo fitter dan ooit: ‘Belangrijk dat we niet wisten wanneer er geracet werd’

Daniel Ricciardo verschijnt in Oostenrijk fitter en frisser dan ooit aan de start van het seizoen. De verplichte ‘rust’ de afgelopen maanden heeft de Australiër goed gedaan, al hielp het dat hij niet wist wanneer er opnieuw geracet kon worden. “Anders had ik het waarschijnlijk wat rustiger aan gedaan.”

Daniel Ricciardo begint met goede moed aan het seizoen 2020. Tijdens de In the Fast Lane–podcast wordt Ricciardo gevraagd of hij in topconditie is. Het antwoord is duidelijk. “Zeker en vast. Tussen alle negativiteit van het uitblijven van het seizoen was dat een van de positieve aspecten, ons lichaam rust kunnen geven.”

Even weg zijn van het gebruikelijke Formule 1-leven heeft Ricciardo goed gedaan. “Niet meer drie keer per week in zo’n vliegtuigcabine, in één tijdzone kunnen blijven, en voldoende tijd hebben om te trainen, dat is zeker mooi. Ik denk dat dit ervoor zorgt dat ik een paar jaar extra in de Formule 1 zal kunnen blijven.”

Dat de coureurs niet wisten wanneer er opnieuw geracet zou worden, was voor Ricciardo een goede zaak. “Het was belangrijk dat we niet wisten wanneer er terug geracet zou worden. Had men me in maart verteld dat we tot juli niet zouden racen, dan had ik het waarschijnlijk wat rustiger aan gedaan. Voor mij was het goed geen datum te hebben, daardoor bleef ik scherp en klaar gedurende de hele periode”, aldus de Renault-coureur.

