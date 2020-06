Ricciardo weet niet hoe ‘nieuw’ raceweekend eruit zal zien: ‘Wie weet tijd voor onszelf?’

Over een week strijkt het Formule 1-circus eindelijk neer in Oostenrijk. Op de Red Bull Ring wordt het seizoen met drie en een halve maand vertraging eindelijk op gang getrapt. Maar hoe ziet een raceweekend met alle veiligheidsvoorschriften er voor de coureurs uit? Daniel Ricciardo weet niet waaraan hij zich moet verwachten. “Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik ben er zeker van de het team wel iets bedenkt.”

Ook voor de coureurs zal het even wennen zijn in Oostenrijk volgende week. Lege tribunes, geen fans in de paddock, amper media ter plaatse, het zal allemaal wat onwennig voelen. Maar weten de coureurs eigenlijk waaraan ze zich kunnen verwachten in Spielberg? “Half, zeg maar. We kennen het schema, dat blijft hetzelfde als tijdens een ‘gewoon’ GP-weekend. Vrije traingen, kwalificatie, dat soort zaken”, vertelt Ricciardo in de In the Fast Lane–podcast.

Normaal gesproken zijn de vrije momenten voor een coureur tijdens een raceweekend beperkt, maar dat zou nu wel eens anders kunnen zijn. “Tussen de verschillende sessies hebben we normaal gesproken meetings met ingenieurs en tijd voor de media, maar ik denk dat dat mediawerk een beetje verdwijnt, of alleszins minder zal zijn. Misschien hebben we wel wat tijd voor onszelf”, grapt Ricciardo.



Toch twijfelt de Australiër er niet aan dat zijn weekend, ondanks alle protocollen, goed gevuld zal zijn. “Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik ben er zeker van dat het team wel iets bedenkt.” Wat natuurlijk wel vast staat, is dat er veelvuldig getest zal worden op corona. En daar kijkt Ricciardo niet naar uit. “Wat we wel weten, is dat er getest zal worden op Covid”, vertelt de Renault-coureur. “Dat stokje in de neus, weet je wel? Dat is geen pretje, en ik verwacht dat we dat zo’n 30 keer moeten doen dit jaar. Daar kijk ik zeker en vast niet naar uit.”

