Daniel Ricciardo voorspelt bikkelharde strijd in het middenveld

Een tiende. Daniel Ricciardo verwacht een heftige strijd in wat vorig jaar de Formule 1.5 genoemd werd. Kijkend naar de data concludeerden de Australiër en zijn Renault-team dat in ieder geval drie middenveldteams zich binnen slechts een tiende van een seconde bevinden.

Pratend in de podcast F1 Nation kijkt Ricciardo vooruit op wat zijn laatste jaar voor Renault zal zijn, volgend jaar vertrekt hij naar McLaren. Races zal hij voor de Fransen niet winnen, zoveel weet hij wel maar naar de rangschikking ten opzichte van de rest van het middenveld kan hij alleen maar gissen.

Goede Renault-herinneringen aan vorig jaar in Oostenrijk zijn er in ieder geval niet. “Oostenrijk was vorig jaar misschien wel ons slechtste weekend van het hele jaar. Dus als we ons daar voorin het middenveld kunnen handhaven, ziet het er goed uit voor ons dit seizoen. Maar om eerlijk te zijn, is het heel moeilijk voorspellen.”

Rangorde moeilijk vast te stellen

Het belooft een harde strijd te worden met onder meer McLaren, denkt Ricciardo. “Het wordt zeker ontzettend spannend. Alles wat we nu hebben, is gebaseerd op het testen in februari. We hebben onze eigen analyse gedaan nadien en geprobeerd om uit te zoeken waar iedereen staat. Alles wat ik daarover kan zeggen is dat het heel erg moeilijk is om vast te stellen welke auto het middenveld zal aanvoeren. Zeker drie teams zaten allemaal binnen een tiende van elkaar.”

De Australiër heeft vorige week in ieder geval hernieuwd kennis kunnen maken met de Red Bull Ring. Renault had het voor elkaar gekregen om op de Ring te trainen met Rs18 uit 2018. “De eerste paar rondjes, voelde het wat vreemd. Maar we doen dit zo’n beetje al ons hele leven, het duurt niet zo lang voordat je je dat gevoel herinnert en het weer normaal is. Maar, zeker de eerste keer de pits uit was raar.”

Dag werd ook georganiseerd voor het team om te wennen aan de nieuwe protocollen, Ricciardo kon op zijn beurt ook de eerste spierpijntjes ondergaan. “Na een eerste dag voel je het wel in je hele lichaam. Daar ben ik nu doorheen, het was goed om weer in de werkmode te gaan. Ik mis de competitie.”

