Daniel Ricciardo verwacht dat de Formule 1-auto’s door de nieuwe regels meer op de Formule 2 zullen lijken. Dat gaat dan niet alleen om de looks, maar ook om de actie op de baan.

Dit jaar vindt er een grote regelrevolutie plaats waardoor de actie op de baan beter moet zijn. Zo zouden de coureurs minder last moeten hebben van vuile lucht, waardoor ze beter achter andere auto’s kunnen blijven rijden waardoor het inhalen ook wat makkelijker wordt. Ricciardo verwacht dat de Formule 1 door de nieuwe regels meer op de Formule 2 gaat lijken.

“Ik denk dat het van een ander kaliber zal zijn, ook omdat de auto’s zoveel lager zullen zijn”, zegt Ricciardo in gesprek met Auto, Motor und Sport. “Formule 1 wagens lijken al jaren op dragsters. Nu gaan ze meer op Formule 2 wagens lijken met een veel lagere achterkant.”

Het gaat dan wel wat verder dan alleen wijzigingen in looks. “Ik denk dat dit gevolgen zal hebben voor de wegligging en het weggedrag op kerbstones”, legt Ricciardo uit. “Ik ben er zeker van dat het invloed zal hebben op de balans. Het gevoel in de auto moet totaal anders zijn.”

Ricciardo hoopt dat de nieuwe regels een nieuw tijdperk in de Formule 1 inluiden. De Australiër zegt te hebben genoten van de auto van vorig seizoen, maar benadrukt dat het op veel circuits nog altijd lastig was om achter andere coureurs te rijden en in te halen. “Ik hoop dat dat met de nieuwe auto’s anders zal zijn. In de Formule 2 zien we behoorlijk spannende races. Natuurlijk, alle auto’s zijn daar hetzelfde. Maar ik denk dat sommige regels de Formule 1 kunnen helpen met dit probleem. En dat is de richting die het nu opgaat”, aldus Ricciardo.