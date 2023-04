Waar en wanneer is nog de vraag, maar Daniel Ricciardo gaat dit seizoen zijn rentree op de baan maken namens Red Bull Racing. Dat bevestigt teambaas Christian Horner.

Na twee weinig succesvolle jaren bij McLaren keerde de 33-jarige Ricciardo als reservecoureur voor dit seizoen terug bij zijn eerdere werkgever. De Australiër deed dit jaar al veel werk in de simulator. Dat gaf hem het plezier in racen terug, vertelde hij onlangs al. Een rentree op het circuit is de volgende stap.

“Hij zal zeker wat testwerk voor ons gaan verrichten”, stelt Horner op de officiële website van de Formule 1. We zullen zien hoe dat verloopt, hoe dat zal zijn voor hem.”

‘Geweldig’

Horner zei al tijdens de Grand Prix van Australië dat Ricciardo binnen een mum van tijd in zou kunnen stappen als vervanger van Max Verstappen of Sergio Pérez. “Het is sowieso geweldig om hem weer in ons midden te hebben, hij is positief en draagt bij aan ons team, de ontwikkeling en de prestaties.”

