Ricciardo geen spijt van overstap naar McLaren: ‘Ik kan goede beslissingen nemen’

Daniel Ricciardo zegt geen spijt te hebben van zijn overstap naar McLaren. De Australiër zegt er goed over nagedacht te hebben en wil zich nu vooral focussen op het seizoen dat nog resteert bij Renault: “Totdat het zover is, wil ik het eigenlijk niet zoveel over McLaren hebben.”

Het vertrek van Ricciardo naar McLaren in 2021 was een van de gespreksonderwerpen tijdens de shutdown. Op de vraag of hij zich bedacht heeft, antwoordde de Australiër stellig: ”Ik heb geen twijfels. Ik kan wel goede beslissingen nemen, ik denk er veel over na. Om eerlijk te zijn heb ik hier al een aantal vragen over gehad. Ik heb een besluit genomen en ik ga over minder dan 24 uur in de Renault rijden, totdat het zover is wil ik het eigenlijk niet zoveel over McLaren hebben. Ik focus me op Renault”, aldus Ricciardo.

Vorig jaar eindigde Renault buiten de punten, maar Ricciardo denkt dat het team dit jaar beter zal presteren. ”Dit circuit lag ons vorig jaar niet zo goed. Ik ben blij dat we hier twee keer zullen rijden, want daar kunnen we dan van leren. We hebben in Barcelona gereden, maar dit zijn andere omstandigheden. Er is vooruitgang geboekt. Ik ben ervan overtuigd dat we met de updates beter zullen presteren”, aldus de Australiër.

Alonso of Vettel?

Vanwege de overstap van Ricciardo naar McLaren is er een stoeltje vrijgekomen bij Renault. Tijdens de persconferentie kreeg Esteban Ocon de vraag of hij liever Sebastian Vettel of Fernando Alonso naast zich ziet rijden in 2021. ”Mijn voorkeur heeft niets te maken met wat het team beslist”, benadrukte de Fransman. “Ik bewonder Fernando natuurlijk, door hem werd ik verliefd op de sport. Ik weet niet of hij weer zal terugkeren, maar ik zou het wel leuk vinden”, aldus Ocon.

Ook Ricciardo zou dan kiezen voor Alonso, al zou hij de deur nooit sluiten voor Vettel, “Ik heb Alonso nog niet meegemaakt als teammaat, dus ik zou hem dan wel willen. Je kan dan altijd wat nieuws leren. Niemand is perfect in deze sport, maar je kan altijd verbeteren. Aan de andere kant zat ik maar 12 maanden met Vettel in een team, dus ik zou het zeker niet afwijzen”, sluit de Australiër af.

