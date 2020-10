Ricciardo gunt Red Bull het beste: ‘Geen ‘ik zei het toch’ over Honda’

De switch van Red Bull naar Honda-motoren mondde uit in een vechtscheiding met Renault, waarbij regelmatig met modder gegooid werd. Ricciardo is bekend met Red Bull en Renault en verwacht dat de twee weer gewoon kunnen samenwerken, ondanks de slechte verhoudingen. “Er zijn emoties en er is business. Tijd lost veel op. Als het gebeurt, denk ik dat ze een goede werkrelatie kunnen hebben. Volgens mij is er niets onherstelbaar gebeurd.”

Voor dit weekend worden koude en natte omstandigheden voorspeld op de Nürburgring. Voor de Honey Badger maakt het echter weinig uit of het droog is of dat het regent. “Ik heb geen voorkeur. Al zou ik graag nog eens een regenrace hebben.” De Aussie heeft namelijk het gevoel dat hij dan beter voor de dag kan komen dan in Oostenrijk, toen het regende tijdens het tweede weekend daar. Voor een droge race is hij tegelijkertijd ‘niet bang’. “Want we hebben wel laten zien dan redelijk snel te zijn de laatste tijd.”

