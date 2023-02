Daniel Ricciardo hoopt ondanks zijn keuze voor een jaar aan de zijlijn met Red Bull nog altijd weer eens op de grid te staan. Al heeft de Aussie geen haast met het maken van een comeback.

Ricciardo is dit jaar Red Bulls derde rijder, zoals een test- en reserverol met een mooie term heet. Tenzij Max Verstappen of Sergio Pérez geblesseerd raakt, hoeven we er echter niet op te rekenen Ricciardo serieus in actie te zien. Op de agenda van de Australiër prijken vooral demo’s als Red Bull-ambassadeur.

“Qua rijden zal het verder vooral simulatorwerk zijn”, licht hij toe in gesprek met onder meer FORMULE 1 Magazine. “Misschien doe ik nog een bandentest hier en daar, maar het simwerk zal het belangrijkste zijn”, geeft hij te verstaan.

Ricciardo beklemtoont daarbij dat hij het zo wil. “Ik ben er nog steeds blij mee dat ik zo wat meer afstand van de sport heb, wat meer tijd buiten de Formule 1.” Na zijn twee zware McLaren-jaren, smachtte Ricciardo daar naar. “Ik ben blij met hoe mijn jaar er nu uitziet, het voelt goed.”

De coureur uit Perth is namelijk aan een soort reset toe, en daar hoort bij dat hij dit jaar rust pakt. Ondanks zijn streven om op termijn wel weer een racezitje te bemachtigen. “Ik wil het echter niet overhaasten”, verduidelijkt hij.

Geen overgewicht kweken

“Ik moet uiteraard wel fit en scherp blijven”, weet hij dat dit als Red Bull-reserve van hem wordt verwacht. “Ik kan niet zomaar twintig kilo te zwaar worden. Al zie ik er volgens mij nog prima uit, dus zit dat wel goed”, grapt hij.

“Ik ga ook mijn best doen racefit te blijven. Geleidelijk komt het dan wel weer”, zegt hij over het gevoel om weer te willen rijden en racen. “Naarmate het seizoen vordert, zal ik vast mijn hand opsteken om weer te mogen rijden.”

Ricciardo sluit daarbij ook niet helemaal uit dat hij nog dit jaar in een andere klasse een uitstapje of avontuur aangaat. “Ik denk wel dat dat kan.” Maar: “Ik ben daar nu niet naar op zoek. Ik wil mentaal rust hebben. Dat speelt ook mee. Ik wil dus ook niets doen dat met te veel druk gepaard gaat.”

