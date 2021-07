Ondanks het zeer sterke seizoen tot nu toe voor Red Bull zegt Daniel Ricciardo geen spijt te hebben van zijn vertrek bij dat team. Volgens hem komt die vraag nu enkel op omdat het een ‘wat als’-situatie is, maar in plaats van spijt voelt hij vooral blijdschap voor zijn oude werkgever.

In 2018 kondigde Daniel Ricciardo aan dat hij na vijf seizoenen bij Red Bull de overstap zou maken naar Renault. Een zet die destijds tot veel verontwaardiging leidde, omdat Renault qua prestaties niet in de buurt zat van Red Bull. Hij wist bij Red Bull tot zeven overwinningen te komen en heeft daar sindsdien niets meer aan toegevoegd. Wel kwam hij met Renault tweemaal tot een spectaculair podium. Nu zit de inmiddels 32-jarige Australiër bij McLaren, waar hij nog tijd nodig heeft om op gang te komen.

Nu Red Bull zo goed presteert, met Max Verstappen als leider in het kampioenschap, dringt de vraag zich op of de ‘Honey Badger’ ergens toch wat spijt voelt van zijn vertrek bij Red Bull. “Ik heb geen spijt”, vertelt Ricciardo stellig. “Ik heb elk besluit om een reden genomen. Elke beslissing die je neemt is een moment in je leven dat op dat moment zelf als het juiste of beste voelt. Ik kijk er dus zeker niet op terug met spijt of twijfel”, aldus de McLaren-coureur.

Sportief zoals hij is, laat hij juist weten erg blij te zijn dat Red Bull er dit seizoen zo goed voor staat. “Ik zie hun resultaten van dit jaar, en ik denk ook dat daar de vraag vandaan komt of ik er spijt van heb of denk ‘dat had ik kunnen zijn’. Maar ik kijk ernaar en ik ben oprecht blij voor ze. Begrijp me niet verkeerd, ik wil graag winnen. Maar ze zijn goed bezig, ze maken het Mercedes knap lastig en ze lijken echt te jagen op de titel dit seizoen”, aldus Ricciardo, die aangeeft in Oostenrijk nog even met zijn oud-collega’s, waaronder teambaas Christian Horner, te hebben gesproken. “Ik ben enthousiast dat ze doen wat ze doen, maar ik heb geen spijt”, benadrukt de Australiër.

Foto: BSR Agency

Ricciardo weer door naar Q3, maar niet geheel tevreden

In de kwalificatie voor de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië wist Ricciardo eindelijk weer eens door te dringen tot Q3. Dat na een teleurstellende reeks in de twee raceweekenden op de Red Bull Ring waarin hij al in Q2 strandde terwijl Lando Norris zich stevig in Q3 nestelde. Ondanks dat hij slechts twee duizendsten tekort kwam op zijn teamgenoot op Silverstone en als zevende kwalificeerde, voelt hij wel dat hij beter had gekund.

“Het was zeker een betere dag”, vertelde hij aan Sky Sports. “Het was beter maar ik ben een beetje gefrustreerd want ik voelde dat er meer in zat. We hadden nog wel wat over in die laatste run”, aldus Ricciardo. Hij zal de sprintkwalificatie, die vandaag om 17:30 uur Nederlandse tijd begint, dus als zevende aanvangen. De uitslag van die sprintkwalificatie bepaalt vervolgens weer de startvolgorde voor de hoofdrace op zondag.