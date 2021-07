Daniel Ricciardo heeft geen makkelijke eerste seizoenshelft achter de rug bij McLaren. De Aussie presteerde twee weken terug echter wel sterk in Engeland, en denkt dat een sterk vervolgoptreden in Boedapest wel eens bewijs kan zijn dat hij het tij heeft gekeerd.

“Ik hoop dat die vijfde plek die ik in Silverstone behaalde representatief is wat betreft de vooruitgang die ik heb gemaakt”, zegt Ricciardo. Zeker kan Ricciardo dat echter niet weten, want zoals hijzelf erkent, heeft hij dit jaar wel vaker positieve uitschieters gehad zonder vervolg.

De McLaren-coureur kijkt dan ook naar het aanstaande weekend in Hongarije als goede graadmeter van zijn progressie. “De Hungaroring waar we dit weekend op rijden, is namelijk een heel andere baan dan Silverstone. Dus als ik hier weer goed presteer, is dat een goed teken.”

Terugkomend op zijn positieve uitschieters, haalt Ricciardo ook aan dat het hem dit jaar nog niet is gelukt ‘een sterke reeks neer te zetten’. “Vandaar dat ik nu hoop dat dat hier lukt.” Met tien van de elf races uit de eerste seizoenshelft achter de rug, staat Ricciardo achtste in het WK met 50 punten. Teamgenoot Lando Norris staat derde met 113 stuks.

