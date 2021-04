Daniel Ricciardo hoopt met McLaren in de IndyCar en op Bathurst te racen. De Australiër ziet zijn overstap naar McLaren als de uitgelegen kans om in de nabije toekomst deel te nemen aan de IndyCar en de befaamde 12 Uur van Bathurst.

Ricciardo verruilde dit jaar Renault voor McLaren na twee jaar voor de Franse renstal te hebben gereden. Zijn nieuwe werkgever kent naast het Formule 1-team ook een IndyCar-team en CEO Zak Brown is mede-eigenaar van het Walkinshaw Andretti United-team, dat in de Australische Supercars rijdt.

Lees ook: Brundle analyseert Ricciardo’s carrièrekeuzes: ‘Misschien had hij wel bij Red Bull moeten blijven’

Daniel Ricciardo hoopt met McLaren in IndyCar en op Bathurst te racen. Foto: Motorsport Images

Vorig jaar werd er al gesproken over een eventuele wildcard-deelname van Ricciardo en Lando Norris voor de 12 Uur van Bathurst. Ricciardo hoopt met McLaren in de IndyCar en op Bathurst te racen. “Ik moet het aan Zak vragen”, zo wordt Ricciardo geciteerd door Motorsport.com in een interview met GP Racing. “Ik moet het gewoon doen, al doe ik dan niet de race, ik wil met een Supercar op Bathurst rijden.”

“Of het nou een privétest is of de race, het moet gewoon gebeuren”, vervolgt de enthousiaste Australiër. “Ik denk dat ik nu een goede kans maak met Zak als een vriend en baas. Hij wil ons graag in de IndyCars krijgen. Er is dus veel te doen”, aldus Ricciardo.

Lees ook: Ricciardo: ‘Denk dat Verstappen me nu meer respecteert dan toen we teamgenoten waren’

Volgens Ricciardo hebben hij en Brown het er al over gehad om deel te nemen aan de befaamde 12 Uur van Bathurst. “Toen ik het contract had getekend hadden we het er in het beginstadium over. Het werd toen opgeworpen: ‘We moeten jou de 12 Uur van Bathurst laten doen.’ Als hij het me zou vragen, en het zou kunnen, dan zou ik ja zeggen”, besluit de ‘Honey Badger‘.

Daniel Ricciardo pakte bij zijn eerste race met McLaren de zevende plek. Foto: Motorsport Images