Daniel Ricciardo zal geen wrok koesteren als hij voor het Red Bull-stoeltje van Sergio Pérez wordt overgeslagen. De toekomst van de Mexicaan is nog altijd onduidelijk. Naar verluidt zijn zowel Ricciardo als Liam Lawson kanshebber om Pérez te vervangen. De Australiër doet in ieder geval alvast zijn best om een goede indruk te maken.

Het teleurstellende raceresultaat van de GP België was slechtst het laatste in een ondertussen lange rij van tegenvallende weekenden voor Sergio Pérez. De toekomst van de Mexicaan wordt op maandag door Red Bull besproken. Daniel Ricciardo en Liam Lawson zijn de meest waarschijnlijke kandidaten om het stoeltje van Pérez over te nemen. De twee coureurs mogen deze week ook met elkaar de strijd aangaan tijdens een shoot-out van Red Bull.

LEES OOK: D-Day voor Pérez: Red Bull houdt vandaag vergadering over toekomst coureur

Ricciardo gaf al eerder aan dat de reden voor zijn terugkeer bij de Red Bull-renstal was om uiteindelijk weer een stoeltje te bemachtigen. Toch heeft de Australiër er wel vrede mee als de keuze op Lawson valt. “Ik heb genoeg vertrouwen in Red Bull dat, als er een verandering zou plaatsvinden, wie het ook wordt, ik het gevoel heb dat ze de juiste redenen hebben om dan (in het Red Bull-stoeltje, red.) te zitten”, zei Ricciardo tegen Mirror Sport.

De Australiër denkt dat de keuze van Red Bull van een aantal verschillende factoren afhangt. “Red Bull zal genoeg onderzoek hebben gedaan. Ze zullen zeggen: ‘Wie het ook wordt, wij geloven dat hij ons kan helpen om de constructeurs te winnen.’ Dat is het andere ding: je weet niet of ze naar dit jaar kijken of naar de komende drie jaar.”

Ricciardo niet rancuneus

Mocht Ricciardo toch worden overgeslagen, dan zal de man uit Perth geen wrok koesteren tegen de nieuwe Red Bull-coureur. “Ik kan alleen maar mijn best doen. Ik ga niet rancuneus zijn en naar iemand kijken in de trant van: ‘F**k die gast, hij verdient het niet’. Maar ik zal degene zijn die naar mezelf kijkt en zegt: ‘Ik had het beter kunnen doen, ik had het beter moeten doen’.”

Lees hier alles over de GP van België

De nieuwste extra dikke editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)