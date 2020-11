Ricciardo in zijn nopjes met P5: ‘Was mijn beste ronde van het seizoen’

Daniel Ricciardo kende een goede zaterdag in Imola. De Australiër wist met een uitstekende ronde Alexander Albon en Charles Leclerc te verslaan en begint de race als vijfde. Volgens de Renault-coureur haalde hij het maximale eruit. “Het was echt een goede ronde.”

“Het zag er tijdens de vrije training gelijk goed uit”, vertelt de Australiër aan Ziggo Sport. “Helaas moesten we in Q1 twee setjes softs gebruiken. We hadden het niet heel erg makkelijk in Q1, maar gaandeweg de sessie vonden we meer snelheid”, zegt Ricciardo.

Lees ook: Albon gefrustreerd door track limits: ‘Waarom gebruiken we het grind niet als limiet?’

“Als je in Q1 zou zeggen dat ik vijfde zou worden, had ik er gelijk voor getekend. Ik ben er dus erg blij mee. Het was mijn beste ronde van het seizoen”, denkt Ricciardo.

In Q3 hadden Daniel Ricciardo en Max Verstappen bijna een aanvaring in de pitstraat. Verstappen moest de Renault ontwijken en beklaagde zich over de monteur van Renault. “Het is niet de fout van een coureur. Als de monteur mij de baan opstuurt, luister je naar hem. Het ging per ongeluk, maar gelukkig liep het met een sisser af”, aldus de Renault-coureur.

Lees ook: Racing Point kent een pijnlijke zaterdag op Imola: ‘Ik weet niet waarom we zo traag waren’