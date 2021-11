Daniel Ricciardo heeft zich met wat hulp van een slipstream van teamgenoot Lando Norris als zevende gekwalificeerd voor de Grand Prix van Mexico. Mooi, want de Aussie staat zo niet alleen tussen de beide Ferrari’s in, maar ook nog eens aan de schone kant van de grid.

Dat laatste is in Mexico heel wat waard, weet Ricciardo. “Ik denk dat het betekent dat het wel oké zit bij de start. Zonder een klein foutje in bocht dertien had ik overigens zesde gestaan, maar ik sta denk ik liever aan de schone kant van de grid dan een plekje verder naar voren.”

Over die zesde plek gesproken, die was dus op een haar na van Ricciardo. “Nu staat Carlos Sainz daar met twee duizendsten voorsprong. Toch is het nog lang niet verkeerd om hier in Mexico tussen de beide Ferrari’s te staan”, zegt Ricciardo, die Sainz’ teamgenoot Charles Leclerc wel klopte.

Ricciardo kon daarbij zoals gezegd op wat steun rekenen van McLaren-teamgenoot Norris. De Brit gaf hem een welkome slipstream. “Als team hebben we hier goed werk geleverd”, vindt Ricciardo dan ook. Norris kon Ricciardo een slipstream geven omdat hij door een motorwissel en gridstraf toch tot het achterveld veroordeeld was.

“Het was wel een redelijke dag”, resumeert Norris. “Ik denk dat er niet veel meer in zat. We hebben Daniel geholpen de best mogelijke startplek te behalen, dat is gelukt.” Norris was zelf tiende in Q3, maar start door zijn gridstraf als achttiende. “Ik denk dat we een goede race kunnen rijden, maar we moeten zorgen dat we een goed plan hebben.”

