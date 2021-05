Geen coureur maakte in de Grand Prix van Portugal meer plekken goed dan Daniel Ricciardo. Eerzuchtig als hij is, had hij er graag nog wat meer gepakt, maar de Aussie heeft vrede met zijn negende plek.

Ricciardo kwam namelijk van plaats zestien, na een rampzalige kwalificatie waarna hij met de nodige vraagtekens zat. De McLaren-nieuwkomer zal niet gelijk het antwoord op al zijn vragen hebben gevonden op de zondag in Portugal, maar Ricciardo begon in elk geval voortvarend door in de openingsronde drie coureurs te grazen te nemen.

“Ik had er liever vijf gepakt”, lacht hij na afloop tegenover de cameraploegen. “Ach, het was in elk geval een betere dag dan mijn zaterdag. Als het een nóg slechtere dag was geweest, had ik hier denk ik niemand te woord willen staan”, grapt Ricciardo.

“Het was een leuke race”, verhaalt hij. “Met een aantal leuke gevechten. Vooral toen ik op harde banden reed. Op mediums zat de snelheid er wat minder in”, erkent Ricciardo, die ook moet toegeven dat hij zelfs op de harde banden niet het tempo van Alpine’s Fernando Alonso had. “Al had niemand dat volgens mij”, is hij onder de indruk.

Alonso, die ook een lastige zaterdag achter de rug had en zich in de race van de dertiende naar de achtste plek knokte, reed een volgens Ricciardo ‘heel indrukwekkende stint op de harde banden’. “Ik was zelf ook graag in de top acht gefinisht. Maar toch, het was dus een betere dag dan de zaterdag.”

Ricciardo moet nog altijd een beetje inkomen bij McLaren, waar hij van de winter naar is overgestapt. Volgens de Australiër heeft iedereen die van team is gewisseld het goede gevoel nog niet écht te pakken. “Het loopt wat lastiger dan gedacht, maar ik had vandaag al wel het gevoel dat ik de auto beter begreep.”

“Ik kon meer pushen op de momenten dat ik dat wilde. Ik weet, denk ik, ook wat nodig is om dat goede gevoel te vinden. Er komen updates aan die ongetwijfeld gaan helpen. Qua setup zijn er volgens mij ook dingen die we kunnen doen die me zouden moeten helpen. Dat gaan we volgende week in Barcelona proberen.”

