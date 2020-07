Ricciardo na harde crash: ‘Geen idee wat er gebeurde, het ging zo snel’

Daniel Ricciardo schreef vrijdag aan het begin van de tweede training zijn Renault af, met een harde crash in de snelle bocht negen. “Ik stuurde gewoon in en was de auto ineens kwijt.”

Ricciardo kon gelukkig gewoon uitstappen, maar liep daarna wel een beetje te trekkebenen. Na een kort bezoek aan het medisch centrum op circuit werd hij echter fit verklaard. “Ik heb wat blauwe plekken, maar verder is het niks. De auto is er erger aan toe.”

Lees ook: VT2: Verstappen bovenaan in training die mogelijk de grid bepaalt, harde crash Ricciardo

“Ik voel me dus oké, al spijt het me voor de jongens”, zegt hij over zijn monteurs, die de auto weer moeten oplappen.” Wat er echter precies gebeurde, weet Ricciardo niet. “Want het ging allemaal zo snel… Ik stuurde gewoon in en was de auto ineens kwijt.”

Ricciardo had in de ochtendsessie de negende tijd laten noteren, maar in de tweede training nog geen tijd gezet. Mochten VT3 en de kwalificatie niet doorgaan door de verwachte regenval in Spielberg, dan bepaalt de tweede training de grid en moet Ricciardo als twintigste en laatste starten.

Lees ook: Formule 1 heeft drie noodplannen om startvolgorde te bepalen bij verregende kwalificatie