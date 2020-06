Ricciardo na test met RS18: ‘Toont hoeveel vooruitgang de sport heeft geboekt’

Daniel Ricciardo mocht deze week eindelijk weer meters maken in een Formule 1-auto. Hij reisde met zijn team Renault naar de Red Bull Ring om de twee jaar oude RS18 te testen. De Australiër kon zo warm draaien voor de seizoensopener over twee weken, het team kon wennen aan de nieuwe werkomstandigheden. “Het duurt niet lang om het juiste gevoel terug te krijgen. Het voelt allemaal heel snel heel normaal aan.”

110 dagen na de laatste testdag in Barcelona kroop Daniel Ricciardo op dinsdag opnieuw in een Formule 1-auto. In de Renault RS18 klokte de Australiër 115 ronden op de Red Bull Ring. “Het was leuk om opnieuw van start te gaan”, vertelt Ricciardo in de F1 Nation-podcast. “De eerste paar ronden voelden een beetje vreemd aan, maar het is zoals wel meer dingen: als je je hele leven iets hebt gedaan, duurt het niet lang om het juiste gevoel terug te krijgen. Het voelt allemaal heel snel heel normaal aan.”

Toch moet Ricciardo toegeven dat hij heel even moest wennen om opnieuw in een F1-bolide te zitten. “Zeker wanneer je voor het eerst instap, de pits verlaat en de eerste paar ronden… Dat voelde een beetje vreemd, maar ik ben echt blij dat we de test hebben kunnen doen. Zelfs de lichamelijke pijn die je krijgt na zo’n eerste dag, dat heb ik nu doorgemaakt.”

Dankzij de test in Oostenrijk kon Ricciardo Renaults progressie van de afgelopen jaren ervaren. De Australiër racete vorig met de RS19, testte in februari de RS20 en nu dus de auto uit 2018. “Ze hebben de afgelopen twee jaar grote stappen gezet. Het was eigenlijk best leuk om in een twee jaar oude auto te rijden, want het laat zien welke vooruitgang de sport boekt.

