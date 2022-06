Daniel Ricciardo neemt het op voor Lewis Hamilton, nadat op sociale media getwijfeld werd over de oprechtheid van zijn rugklachten na de race in Azerbeidzjan. Ricciardo benadrukt dat de Mercedes-coureur niet overdreef en dat het porpoising het ‘echt oncomfortabel’ maakte.

Na de Grand Prix van Azerbeidzjan zorgde Mercedes-teambaas Toto Wolff voor de nodige twijfels over de deelname van Lewis Hamilton in Canada. De Oostenrijker merkte op dat het mogelijk was dat hij deze race moest missen vanwege de rugklachten die hij opliep door het porpoising in Bakoe, maar de zevenvoudig wereldkampioen liet maandag op sociale media al weten dat hij de race in Montreal ‘voor geen goud wil missen’.

De manier waarop Hamilton uit de Mercedes W13 stapte na afloop van de race zorgde voor veel reacties op sociale media, waar mensen stelden dat de Brit overdreef. McLaren-coureur Daniel Ricciardo neemt het op voor Hamilton en stelt dat dat niet het geval was.

“Er werd na de race gesproken over Lewis. Ik zag zijn onboards, ik zag de beelden dat hij uit de auto stapte en zijn rug strekte: hij overdreef niet. Het was echt oncomfortabel”, oordeelt Ricciardo bij Sky Sports F1.

Het is volgens Ricciardo ‘goed’ dat het ‘erg zichtbaar’ is. “Als je naar het geluid van de auto luistert, kan je horen dat deze op en neer stuitert en op de beelden zie je dat zijn helm ook beweegt. Dit is niet normaal of comfortabel”, stelt de Australiër. Hij benadrukt dat de coureurs door hun liggende positie in de bolide weinig ruimte hebben om te bewegen, ‘dus we zijn niet voorbereid op dat soort impacts’.

Voordat de FIA met een nieuwe technische richtlijn kwam betwijfelde Ricciardo wel of een regelverandering nodig was om het porpoising aan te pakken. “Ik weet het niet 100 procent zeker, maar ik wil niet dat iemand onnodige blessures of pijn oploopt.”