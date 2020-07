Ricciardo niet erg boos na uitvalbeurt: ‘Volgende week weer een kans’

Voor Daniel Ricciardo zat de openingsrace in Oostenrijk er na 18 ronden al op. De Australiër moest zijn Renault in de pits parkeren na problemen met de motorkoeling. Toch zegt Ricciardo niet erg teleurgesteld te zijn. “Ik ben al lang blij opnieuw te kunnen racen. Volgende week is er opnieuw een kans, daardoor is de frustratie niet zo groot.”

Daniel Ricciardo stapte gisteren na 18 ronden alweer uit zijn RS20. Motorproblemen dwongen de Australiër tot opgave. “De oorzaak was een koelingsprobleem. Hoewel ik er niks van voelde, bleef de motortemperatuur stijgen. Toen vroeg het team me om terug te keren naar de garage”, legt Ricciardo uit.

Door de snelle beslissing van het team zou Ricciardo’s motor geen extra schade hebben opgelopen. “Want we moeten nog enkele races met deze krachtbron rijden”, weet ook Ricciardo. “We zijn op tijd gestopt en hebben de motor kunnen sparen.” Volgens de goedlachse Australiër heeft Renault de oorzaak al bijna gevonden. “Ik ben optimistisch, ze hebben het probleem al bijna ontdekt. Het zou voor volgende race gewoon opgelost zijn.”

Door zijn vroege uitvalbeurt miste Ricciardo het grootste deel van de actie tijdens het knotsgekke openingsnummer. “Er gebeurde inderdaad veel vandaag. Het was lang geleden dat we raceten, plus het was ook erg warm. Ik had zeker wel chaos verwacht, maar eerder door de coureurs dan door mechanische problemen. Wie weet is het volgende week wel een ander verhaal.”

Ondanks een mogelijk gemiste kans is Ricciardo niet erg teleurgesteld. “Gezien de verschillende safety cars ben ik er zeker van dat we een mooie hoop punten hadden kunnen scoren. Maar het mocht niet zijn vandaag”, zegt hij. “Ik ben al lang blij opnieuw te kunnen racen. Op de grid staan, wachten tot de lichten uitgaan… Ik ben opgelucht dat we er eindelijk weer aan konden beginnen. Volgende week is er opnieuw een kans, daardoor is de frustratie niet zo groot.”

