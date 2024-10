Daniel Ricciardo kreeg al vroeg in zijn carrière advies van voormalig wereldkampioen Jackie Stewart. De Australiër geeft eerlijk toe dat hij de tips van de Flying Scot niet meteen aannam, maar dat Stewart achteraf wel groot gelijk had over het verdere verloop van Ricciardo’s carrière.

Ricciardo maakte in 2014 de overstap van Toro Rosso naar Red Bull, en mocht toen als teamgenoot van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel aan de slag. Het vertrouwen van Red Bull in de Australiër werd meteen beloond, want Ricciardo won datzelfde jaar drie races en behaalde een derde plaats in het coureurskampioenschap. Toch waarschuwde Stewart de man uit Perth om niet te hard van stapel te lopen.

“Ik weet nog dat in 2014, mijn doorbraakjaar, Sir Jackie Stewart me opbelde in de lobby”, blikt Ricciardo terug, tegenover Sky Sports F1. “Hij zei: ‘Kijk, als je ooit wilt praten, laat het me dan weten, want het zal niet altijd zo makkelijk zijn als het lijkt’. Hij bereidde me voor op de dieptepunten, ik was toen zo euforisch. Ja, ik won dat jaar het kampioenschap niet, maar alles voelde gewoon makkelijker.”

Ricciardo nam daarom niet meteen het advies van de drievoudig wereldkampioen aan. “Dus toen hij het me vertelde, had ik zoiets van: ‘Het gaat goed met mij, waar heb je het over? Ik ben niet aan het worstelen, ik ben door niemand geïntimideerd, wat is dit?’”

Advies van Stewart

De waarschuwing van Stewart bleek achteraf profetisch te zijn, want al in 2015 beleefde Ricciardo een slechter jaar. De Australiër pakte geen enkele overwinning, en eindigde als achtste in het kampioenschap. “Ik begreep (in 2015, red.) meteen waar hij het over had”, geeft de Australiër eerlijk toe. “Ik denk dat (de beste aanpak is om, red.) nooit te hoog te gaan, probeer niet te laag te gaan en probeer gewoon op de golf mee te gaan. Gewoon met je voeten op de grond blijven.”

