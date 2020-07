Ricciardo over inhaalactie Stroll: ‘Coureurs zullen niet zeggen dat het clean was’

Daniel Ricciardo is ervan overtuigd dat coureurs bij een bespreking niet zullen zeggen dat de inhaalactie van Lance Stroll in Oostenrijk ‘clean‘ was. De Australiër accepteert dat de Racing Point-coureur een fout maakte, maar verwacht niet dat hij bij een herhaling van deze inhaalactie onbestraft zal blijven.

In de slotfase van de Grand Prix van Steiermark was er een lang gevecht tussen Ricciardo en Stroll. Na meerdere halve pogingen zette Stroll zijn auto naast die van de Australiër, maar hij was te laat waardoor hij Ricciardo van de baan duwde en hij zelf de bocht ook niet haalde. Ricciardo accepteert dat hij een fout maakte, maar verwacht niet dat coureurs dit zullen bestempelen als een ‘clean move‘.

“Ik wil niet dat de regels zo streng zijn dat het ons juist ontmoedigt”, zegt Ricciardo tijdens de persconferentie in Hongarije. “Je hebt proberen en falen. Als ik had ingestuurd hadden we gecrasht. Hij stond in zijn recht om het te proberen, ik liet hem de ruimte, iets wat ik niet had moeten doen, maar hij maakte een fout. Als hij me echt van de baan had gedrukt, had ik het geaccepteerd. Maar nu kwamen we allebei buiten de baan, ik verwacht niet dat de coureurs zullen zeggen dat het een clean move was”, aldus de Australiër.

“Lance had niet de intentie om ons allebei van de baan te rijden”, vervolgt hij. “Hij kwam van ver, maar hij wilde zeker niet dat we allebei van de baan zouden gaan. Hij zou een eventuele straf accepteren. Het is niet iets wat je met de coureurs moet bespreken, het moet besproken worden met de coureurs en de stewards in één groep. Ik denk niet dat hij het nog een keer zal proberen en dan onbestraft zal blijven, maar we gaan het zien”, concludeert de Australiër.

