Ricciardo ziet kansen in geliefd Hongarije: ‘In Oostenrijk waren we ook competitief’

Daniel Ricciardo spreekt na de twee optredens in Oostenrijk van een tegelijkertijd frustrerende als positieve seizoensstart voor Renault, maar ziet kansen in Hongarije.

De Australiër is in de eerste plaats heel happy dat de Formule 1 tijdens deze ingekorte wereldtour wel gewoon neerstrijkt in Boedapest voor de ronde op de Hungaroring. “Ik ben blij dat deze race op de herziene kalender staat, want dit is één van mijn favoriete circuits.”

Dat Renault daarbij ‘ook competitief was in Oostenrijk’, geeft hem extra vertrouwen voor dit laatste nummer van de eerste triple header: “Want daardoor weet ik dat we ook in Hongarije kans hebben op een goed resultaat.”

“Ik verheug me er ook op een een goed weekend te hebben, en de auto voor het eerst op een circuit te proberen dat veel downforce vergt”, aldus Ricciardo, die gemengde gevoelens overhield aan het afgelopen weekend, met een achtste plek waar gezien de pace meer mogelijk was geweest.

Teamgenoot Esteban Ocon haalde de finish niet tijdens race twee op de Red Bull Ring, maar om dezelfde reden als Ricciardo koestert ook hij hoop op een mooi weekend in Hongarije. Met de nodige punten: “Als team worden we namelijk beter, maar uiteindelijk tellen de punten op het scorebord.”

