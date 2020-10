Ricciardo over spin: ‘Ik raakte de achterkant van de auto kwijt’

Daniel Ricciardo was bezig aan een snelle ronde in Q2, toen hij de controle verloor over zijn Renault. Hij gleed achterwaarts de bandenmuur in en beschadigde daarmee zijn achtervleugel. “Jammer, maar hopelijk kan ik het morgen goed maken.”

“Ik spinde. Zo simpel is het. De auto’s zijn nogal gevoelig tegenwoordig. Ik stuurde in en raakte de controle kwijt over de auto. We weten niet of de spin veroorzaakt werd door een probleem met de auto, dat moeten we gaan uitzoeken. Ik raakte de muur en daarbij beschadigde ik mijn achtervleugel”, vertelt Ricciardo aan Sky Sports.

De Renault-monteurs moesten vervolgens aan de bak, maar kwamen tijd tekort. “Erg jammer. Het team werkte ontzettend hard door en ze hadden het bijna gehaald. Eén minuut meer en ik was de baan weer op gereden. Echt ontzettend jammer voor de monteurs, maar hopelijk kan ik het morgen goed maken”, zegt de Renault-coureur.

En dus begint de Australiër morgen de race als tiende. Ietwat teleurstellend na zijn podium op de Nürburgring, maar toch blijft hij optimistisch. “Als we ons ritme vinden, dan zijn we competitief. We komen simpelweg snelheid tekort tijdens de kwalificatie en zijn meestal niet snel op high downforce circuits, maar in de race zijn we meestal wel sterk”, aldus Ricciardo.

