Ricciardo over terugkeer Alonso: ‘Blij dat er nog een oudje bij komt!’

Daniel Ricciardo is blij dat Fernando Alonso terugkeert in de Formule 1. De Australiër, die Renault juist verruilt voor McLaren, verheugt zich erop om tegen de Spanjaard te racen, maar ook: “Ik voel me oud naast alle jonge coureurs, dus ik ben blij dat er nog een oudje bij komt!”

Alonso neemt in 2021 het Renault-zitje van Ricciardo over, die zelf de overstap maakt naar Mclaren. Alonso nam in 2018 afscheid van de Formule 1 met twee wereldkampioenschappen op zak. De Spanjaard hield de deur voor een terugkeer altijd op een kiertje en keert nu dus daadwerkelijk terug in de Formule 1, tot grote vreugde van Ricciardo.

“Het is natuurlijk goed voor de sport. Hij is een grote naam”, zegt Ricciardo. “Ik verheug me erop weer tegen hem te racen. Hij is een geweldige racer.” Daarnaast is hij ook blij met zijn terugkomst om een andere reden: “De jonge jongens zijn goed, maar ik voel me wel oud naast ze. Daarom ben ik blij dat er nog een oudje bij komt!”, grapt de vrolijke Aussie.

Ocon blij met komst van zijn held

Ricciardo is echter niet van zins zijn bolide voor vrije trainingen af te staan aan Alonso. “Volgens mij heeft hij dat soort hulp niet nodig, want hij is niet bepaald langzamer geworden!”, lacht hij. “Dat hebben we wel gezien in de andere klassen waarin hij sindsdien heeft gereden”, verwijst hij naar onder andere zijn twee overwinningen in de 24 Uur van Le Mans.