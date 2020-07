Ricciardo over Vettel: ‘Een middenveldteam is onbekend terrein voor hem’

Daniel Ricciardo heeft gereageerd op de mogelijke overstap van Sebastian Vettel naar Aston Martin, het huidige Racing Point, volgend jaar. Volgens Ricciardo, die in 2019 van topteam Red Bull naar Renault verhuisde, is voor zo’n overstap “geduld en openheid” nodig. “Als hij door wil gaan in de F1 hoop ik dat hij een plek vindt waar hij gelukkig is.”

Daniel Ricciardo weet wat het is om van een topteam naar een team in het middenveld over de stappen. De Australiër deed het zelf met zijn overstap van Red Bull naar Renault in 2019. Ricciardo lijkt daarom de geschikte persoon om te praten over mogelijke verhuizing van Vettel naar Racing Point/Aston Martin. “Seb (Vettel, red.) heeft tijdens vrijwel zijn hele carrière vooraan meegedaan”, vertelt Ricciardo aan Formula 1. “Waarschijnlijk heeft hij, elk jaar dat hij in de F1 heeft gereden, op het podium gestaan, zo niet gewonnen.”

Lees ook: Villeneuve: ‘Vettel de perfecte teamgenoot voor Verstappen’

“Als hij naar een middenveldteam gaat, is dat voor hem onbekend terrein”, waarschuwt de Australiër. “Het vereist een beetje meer openheid en wat geduld, maar dat hangt van hem en het volgende hoofdstuk van carrière af.” Daarnaast stelt Ricciardo dat er voor de stap naar middenveldteam toewijding nodig is. “Als hij nog steeds de wil en de drive heeft om op topniveau te concurreren, dan ben ik er 100% van overtuigd dat hij door moet gaan met de sport. Maar in het middenveld is het een werk van lange adem. Je moet niet voor 12 maanden maar voor twee of drie jaar commitment tonen.“

Ricciardo beseft dat maar één persoon die keuze kan maken. “Dat was iets dat alleen hij (Vettel) kan beantwoorden. Als voormalig teamgenoot hou ik van Seb, ik respecteer hem, zeker in de sport. Daarom hoop ik dat hij, als hij wil doorgaan, een plek vindt waar hij gelukkig is.”



Lees ook: Vettel geeft toe dat zijn missie bij Ferrari is mislukt: ‘Maar ik heb geen spijt van overstap’