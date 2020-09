Ricciardo (P8): ‘De vijfde plek zat er zeker in’

Renaults Daniel Ricciardo en Esteban Ocon beginnen de Grand Prix van Toscane zondag van de achtste en tiende plek. Niet heel verkeerd, maar ze hadden allebei op meer gehoopt.

“Ik denk dat de vijfde plek er zeker in had gezeten”, vertelt Ricciardo aan Sky Sports F1. Dat hij de vijfde plek aanhaalt, is daarbij geen toeval: daar eindigde hij Q2 namelijk op. “In Q2 ging het ook super – we wisten die sessie zelfs op maar één setje banden door te komen. Tot aan Q3 liep het lekker, maar we zetten toen wat meer downforce met de voorvleugel en daarna voelde de auto minder fijn aan.”

Wat evenmin hielp voor Ricciardo is dat teamgenoot Ocon aan het eind van Q3 spinde en Ricciardo zijn laatste rondje zodoende moest afbreken. De Aussie denkt echter nog altijd dat hij zondag wel naar voren kan komen. Wellicht met wat onbedoelde hulp van Charles Leclerc, die uiteindelijk plek vijf pakte. “Er staan veel auto’s achter hem die sneller zijn, dus hij kan de boel wel eens bij elkaar houden.”

Of inhalen een beetje lukt op Mugello, moet de tijd uitwijzen. Het is immers een snelle en smalle baan – en tricky,zoals Ocon ondervond in Q3. “In je laatste run moet je pushen. Je probeert steeds wat harder te gaan. Ik ging net over de limiet, verloor de achterkant en spinde”, verhaalt hij tegenover Ziggo Sport. “Jammer, maar we staan er alsnog goed voor en hebben een snelle auto”, houdt hij vertrouwen.

