Dat alles in de Formule 1 snel kan veranderen, laat volgens Daniel Ricciardo Sergio Pérez wel zien. De Australiër weet dat het tijd kost voor McLaren om voor de zeges te gaan, maar weet ook dat het zomaar zover kan zijn.

McLaren heeft grote ambities, maar is daar ook realistisch in gebleven. Het Britse team uit Woking weet dat het even kan duren voordat zij constant voor podiumplaatsen en zeges kunnen gaan. Of dat dan met Daniel Ricciardo of Oscar Piastri naast Lando Norris zal gebeuren, is nog maar de vraag.

Ricciardo heeft bij McLaren een contract tot eind 2023, maar presteert vooralsnog tegenvallend – op zijn zege in Monza vorig jaar na. Ricciardo is ook realistisch over het McLaren-project, maar weet ook dat alles snel kan veranderen in de Formule 1.

“Toen ik 27 was, zei ik tegen mezelf: ‘Ik word ouder!’, zegt Ricciardo tegen Motorsport.com. “En ja, op een manier word ik ouder, maar ik weet ook wat meer over de sport en ik weet dat dingen tijd kosten. We geloven allemaal dat we kunnen winnen. Je wil elke keer winnen, maar zo gaat dat niet altijd. Zelfs nu, als we het hebben over 2024 of 2025, is het moeilijk om zo ver vooruit te denken. Maar het zal snel zover zijn.”

Als voorbeeld van hoe snel alles in de Formule 1 kan veranderen, wijst Ricciardo naar Sergio Pérez. De Mexicaan reed lange tijd voor Force India/Racing Point, maar kon daar enkel voor de punten gaan en hij moest na het verscheuren van zijn contract in 2020 vrezen voor zijn toekomst.

Nu is Pérez de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull en kan hij regelmatig om de podiumplaatsen en zeges strijden. “Zijn carrière leek voorbij, maar nu vecht hij potentieel voor een kampioenschap. Dingen kunnen snel veranderen in deze sport”, aldus de Australiër.