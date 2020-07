Ricciardo positief na openingsdag in Hongarije: ‘Zaten er vanaf het begin goed bij’

Daniel Ricciardo zette in de eerste training op de Hungaroring de vijfde tijd op de klokken en blikt tevreden terug op zijn eerste werkdag achter het stuur van de Renault RS20 op de baan net buiten Boedapest.

“Ik heb de indruk dat we er vanaf het begin goed bij zaten”, wordt Ricciardo geciteerd door Motorsport-Total, met de Aussie die spreekt van een ‘redelijk goede’ eerste trainingssessie.

“Het deed me een beetje denk aan Oostenrijk”, doelt hij op de eerste twee raceweekends van deze triple header, “daar hadden we ook vrij snel een prima basisafstelling gevonden.” Daarop voortborduren in VT2 zat er niet in, die sessie viel grotendeels in het water door vrij hevige regen.

In Oostenrijk kwalificeerde Ricciardo zich als tiende voor de eerste race, maar viel daarin snel uit. In race twee finishte hij als achtste, na een start van diezelfde plek.

De Renault-coureur sprak toen van een tegelijkertijd hoopgevend als frustrerend weekend. “Doordat we competitief waren in Oostenrijk, weet ik dat we ook in Hongarije kans hebben op een goed resultaat”, blikte hij al voor het weekend vooruit.

