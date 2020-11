Ricciardo richt zich op Pérez: ‘We zullen hem een beetje moeten pesten aan de start’

Daniel Ricciardo zal zich bij de start van de Grand Prix van Bahrein richten op Sergio Pérez. Met de strijd in het constructeurskampioenschap in het achterhoofd is het volgens de Renault-coureur belangrijk om zijn collega in de Racing Point meteen in te halen. “Zodra hij in vrije lucht terechtkomt, zal het moeilijk zijn om hem te verslaan.”

Renault (vijfde) telt achttien punten achterstand op Racing Point (derde) in het constructeurskampioenschap. Hoewel Sergio Pérez start vanaf plek vijf op het Bahrain International Circuit, verzekerde Renault zich dankzij een zesde en zevende startplek voor respectievelijk Daniel Ricciardo en Esteban Ocon van de beste uitgangspositie met het oog op het teamkampioenschap. Het gat tussen de Renault-coureurs bedroeg bovendien maar twee duizendsten van een seconde.

Lees ook: Albon hoopt Verstappen te helpen in gevecht met Mercedes: ‘Wil hun race beïnvloeden’



Twee duizendsten sneller en 14 tegenover 1 in het onderlinge kwalificatieduel, Daniel Ricciardo had op zaterdag een beetje medelijden met zijn teamgenoot Ocon. “Dit zijn de sessies die pijn doen, ik voel me zelfs een beetje slecht tegenover Esteban”, vertelt Ricciardo voor de camera van Sky Sports, al voegt de Australiër er meteen aan toe dat hij ook een nadeel had tijdens Q3. “Esteban had nog twee nieuwe setjes softs, ik door een probleem eerder tijdens de kwalificatie maar eentje.”

De strijd tussen Ricciardo en Ocon was spannend, maar het Renault-duo moet wel Sergio Pérez voor zich dulden. Het plan tijdens de race is dan ook duidelijk volgens Ricciardo. “Het zou ideaal zijn als we hem beiden inhalen in bocht 1.”

Dat zal volgens de Australiër zelfs cruciaal worden als Renault een goede zaak wil doen in het constructeurskampioenschap. “De longruns van Pérez zijn goed, hij kan goed met banden om. We zullen hem dus onder druk moeten zetten, hem een beetje pesten aan start. Zo kunnen we hem in een bepaalde strategie duwen. Zodra hij in vrije lucht terechtkomt, zal het moeilijk zijn om hem te verslaan”, zo beseft Ricciardo het gevaar.

Lees ook: Renault: ‘Het is te laat om de motoren per 2022 te bevriezen’