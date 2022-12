Daniel Ricciardo staat ervoor open om mee te doen aan de beroemde 24 uur van Le Mans. Maar, benadrukt hij, een heel seizoen in het World Endurance Championship zit er niet in: “Dan zou dat hetzelfde zijn als nu.”

Ricciardo moest een jaar eerder dan verwacht afscheid nemen van McLaren vanwege tegenvallende prestaties. Volgend jaar wordt hij weer herenigd met Max Verstappen bij Red Bull, waar hij als derde rijder aan de slag gaat en zo een test- en simulatorrol op zich neemt.

Het moet Ricciardo de vrije tijd geven waar hij zo naar verlangde en hij blijft zo alsnog betrokken bij de Formule 1. De 33-jarige Australiër wil hoe dan ook geen overvolle agenda hebben en sluit daarom een heel seizoen in bijvoorbeeld de langeafstandsracerij, zoals het World Endurance Championship uit.

“Een race als Le Mans zou interessant kunnen zijn”, doelt Ricciardo in gesprek met Auto, Motor und Sport op de beroemde 24-uursrace in Frankrijk. “Maar niet een heel seizoen. Dan zou ik hetzelfde leven hebben als nu, alleen met andere auto’s.”

“Ik heb wat vrije tijd nodig”, benadrukt Ricciardo. Bovendien kijkt de ex-McLaren-coureur juist wel uit naar die ‘reis naar het onbekende’. “Ik kan niets plannen en zal nieuwe ervaringen opdoen. Dat is wat me opwindt.”

Intussen blijft Ricciardo hopen op en werken aan een terugkeer op de Formule 1-grid in 2024. “Ik blijf op de uitkijk voor een mogelijkheid om in 2024 terug te keren. Als dat zo is, wil ik zo goed mogelijk voorbereid zijn. Een heel jaar niets doen zou geen goed plan zijn, dan is het bijna onmogelijk om terug te keren. En er komt weer een moment dat ik op de startgrid wil staan”, aldus Ricciardo.