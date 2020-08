Ricciardo straalt, Ocon baalt

Renault kende een wisselende kwalificatie op Silverstone. Daniel Ricciardo zette een knappe vijfde tijd neer, terwijl teamgenoot Esteban Ocon niet verder kwam dan de elfde tijd.

Daniel Ricciardo denkt dat er niet meer inzat vandaag. “Na elke ronde die ik reed, dacht ik: Ik heb het maximale uit de auto gehaald. Ik ben dus zeer tevreden met de kwalificatie”, zegt Ricciardo tegen Sky Sports.

De Australiër wist tijdens de tweede vrije training nog de derde tijd te klokken, maar dacht niet dat het er vandaag inzat. “Iedereen was verrast na gisteren, maar eerlijk gezegd dacht ik dat P3 vandaag niet haalbaar was. Ik rekende op een vijfde plaats ongeveer”, zegt de zevenvoudig GP-winnaar.

Het verraste de Australiër ook dat hij slechts een tiende trager was dan Verstappen. “Het voelt goed om zo dicht achter hem te zitten. Vorige week waren we nog acht tienden langzamer. We maken dus progressie”, aldus de Australiër.

Ricciardo heeft ook nog lovende woorden voor zijn oud-teamgenoot Nico Hülkenberg, die vriend en vijand verraste met de derde tijd. “We weten dat Racing Point een goede auto heeft, maar om alles daarop af te schuiven, vind ik niet heel erg netjes. Hij heeft het echt goed gedaan. Complimenten voor hem”, sluit hij af.

Voor teamgenoot Esteban Ocon was het een tegenvallende zaterdag op Silverstone. Ocon kwam niet verder dan de elfde tijd en moet ook nog drie plaatsen inleveren voor het ophouden van George Russell.

Ocon spreekt van een teleurstellende kwalificatie. “Er was een enorm gat in de kwalificatie tussen de auto’s, dat we momenteel niet kunnen uitleggen. We hebben veel aerodynamische testen gedaan gisteren. Blijkbaar hebben we iets niet goed begrepen. De auto heeft veel meer in zich. Ik kon de snelheid gewoon niet brengen die nodig was. Een teleurstellende sessie was het dus”, zegt Ocon tegen F1.

Over het incident met Russell was de Fransman duidelijk. “Ik kreeg van het team niet te horen dat hij onderweg was. Ik kon er niet veel aan doen. Wij hadden dit als team beter moeten doen”, aldus de Fransman.

