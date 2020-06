Ricciardo telt af: ‘Ik heb het racen nog nooit zo gemist’

Daniel Ricciardo kan niet wachten tot het seizoen volgende maand eindelijk begint. Volgens de Australiër wakkerde de lange break tussen races zijn passie voor racen aan, al heeft hij ook genoten van de extra rust. “Het was fijn om wat tijd voor jezelf te hebben, om na te denken en dingen te verwerken.”

Over iets meer dan twee weken begint het seizoen 2020 eindelijk. De GP van Oostenrijk zal een einde maken aan de op twee na langste periode tussen F1-races in de 70-jarige geschiedenis van de sport. Door het coronavirus werd er meer dan zeven maanden niet geracet. Het merendeel van die tijd bracht Daniel Ricciardo door op zijn boerderij in Perth, Australië.

De gedwongen rust was leuk, maar heeft het racevuur in de Australiër ook opnieuw aangewakkerd. “Het heeft vooral het vuur in me aangewakkerd. Het was fijn om wat tijd voor jezelf te hebben, om na te denken en dingen te verwerken,” vertelt Ricciardo tijdens een live-interview op Instagram.

“Het heeft mijn verlangen zeker meer aangewakkerd”, gaat Ricciardo verder. “Ik heb racen meer dan ooit gemist, de competitie, de schijnwerpers, alles wat erbij hoort… Ik heb het allemaal gemist. Niet dat ik er helemaal geen liefde meer voor had, maar het liet me gewoon mijn liefde voor racen en mijn werk herontdekken”, aldus de goedlachse Australiër die in 2021 overstapt van Renault naar McLaren.

“Je reist zo veel en je blijft maar doorgaan. Soms krijg je niet echt de kans om te stoppen. Voor ons lichaam was het leuk om gedwongen te worden om te stoppen, dat we niet de hele tijd in een vliegtuigcabine moesten zitten en dat soort dingen. Misschien heeft dat me een paar extra jaren voor mijn carrière opgeleverd, dus ik zie er het positieve van in”, besluit de Renault-coureur.



