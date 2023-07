Daniel Ricciardo heeft laconiek gereageerd op zijn botsing in de eerste ronde van de Grand Prix van Hongarije. De Australiër was in de eerste bocht onvrijwillig deelnemer van een crash waar hij zelf ongeschonden uit wist te komen. Tegen de verzamelde media achteraf kan Ricciardo wel om het incident lachen.

De terugkeer van Ricciardo dreigde meteen al in de eerste bocht tot een vroegtijdig einde te komen. Zhou Guanyu remde niet snel genoeg, raakte Ricciardo en kegelde hem tegen de Alpine van Esteban Ocon aan. Ocon en zijn teamgenoot Pierre Gasly mochten vanwege de botsing de auto meteen in de pitbox parkeren, maar Ricciardo kon nog doorrijden. De kersverse AlphaTauri-coureur neemt Zhou hierin niets kwalijk.

“Het was een manier om mij weer welkom te heten”, grijnst Ricciardo na de race. “Het is net zoals bij American Football, als je in de NFL weer terugkeert, gaat iemand je ook even flink tackelen om je te verwelkomen. Dit was daar een versie van denk ik. Natuurlijk was het jammer dat ik direct bij de start die plek verloor. Ik wist meteen dat ik achterin terecht zou komen. Mijn eerstvolgende gedachte was: ‘hopelijk heb ik geen schade’. Ik moest deze race uitrijden, ik moest deze auto leren kennen, ik moest gewoon een lange rit rijden voor mezelf.”

Terug naar P13

Dat uitrijden lukte ook wel. Hoewel Ricciardo inderdaad voor een groot deel van de race op de laatste plaats reed, kon hij zich weer terug naar voren vechten en eindigde hij op de dertiende plek. Dezelfde plek waarop hij startte, en twee plekken voor teamgenoot Yuki Tsunoda.

“We wisten er nog een goede race van te maken”, vertelt Ricciardo. “Ik wist dat het onmogelijk was geworden om nog in de punten te eindigen, maar we leverden nog een vrij sterke prestatie. Ik voelde me goed in die auto en dat was bepaald geen garantie. Na acht maanden niet te hebben gereden was het een groot vraagteken. Zeker op een lastig circuit als dit. Dus los van die eerste ronde was het een prima dag.”

Bekijk hier hoe Ricciardo terugblikt op zijn eerste race terug in de Formule 1.

