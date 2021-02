Ricciardo tevreden over eerste dag in de McLaren: ‘Alles verliep vlot’

Daniel Ricciardo blikt tevreden terug op zijn eerste dag in de McLaren MCL35M. Tijdens de filmdag op een nat Silverstone ‘verliep alles vlot’. “Veel meer kan je niet vragen op dit moment van het seizoen.”

Na de presentatie op maandag trok McLaren dinsdag naar Silverstone voor de shakedown van de MCL35M. Tijdens een filmdag kregen zowel Lando Norris als Daniel Ricciardo de kans om kennis te maken met de nieuwe bolide. McLaren is zo het eerste team dat meters maakt met zijn uitdager voor 2021.

“Met de fire-up, die zelfs een dag eerder dan gepland plaatsvond, is McLaren het seizoen op een goede manier gestart. Ook tijdens de eerste dag op het circuit is alles vlot verlopen”, vertelt Ricciardo na zijn eerste ritje voor het team. “Veel meer kan je niet vragen op dit moment van het seizoen. Alles draait zoals het hoort.”

Voor de goedlachse Australiër was de filmdag op Silverstone zijn eerste keer in een F1-bolide sinds de GP van Abu Dhabi in december. “Het voelde langer dan twee maanden eigenlijk”, lacht Ricciardo. “Ik denk dat deze verraderlijke omstandigheden niet veel vertrouwen geven als je al een tijdje niet meer in een auto hebt gezeten, maar nee, het was leuk, alles is heel soepel verlopen.”

Ricciardo gebruikt de filmdag ook om vertrouwd te raken met de procedures van zijn nieuwe team. Tijdens het openingsweekend in Bahrein wil de Aussie er echt staan. “Het plan is om zondagmiddag in Bahrein op de startgrid te staan en geen greintje paniek te voelen. Het gaat er gewoon om dat ik me op mijn gemak voel en dat ik vertrouwd ben met de crew.” Donderdag heeft McLaren een tweede filmdag gepland.

