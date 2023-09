AlphaTauri zit met een uniek probleem: er zijn te veel coureurs voor het team. In totaal heeft het team dit jaar vier coureurs ingezet, waarvan er drie in de running zijn voor een terugkeer volgend jaar. Met nog niemand vastgelegd voor volgend jaar, staat AlphaTauri nu voor een moeilijke keuze. Kiest het team voor Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, of toch Liam Lawson?

Nyck de Vries moest halverwege dit jaar het veld ruimen na slechts tien races te hebben gereden voor AlphaTauri. De resultaten van de Nederlander waren niet goed genoeg, zo oordeelde de top van Red Bull, en dus moest hij plaatsmaken voor Daniel Ricciardo. Het leek een aparte keuze, om een 34-jarige coureur in het juniorenteam te zetten, vooral aangezien Christian Horner klaagde dat de 28-jarige De Vries eigenlijk te oud was voor AlphaTauri. Al snel kwam de theorie op dat Ricciardo daar niet zat voor AlphaTauri, maar om hem klaar te stomen voor een plekje bij Red Bull.

Als dat inderdaad het plan was, dan werd dat in Nederland volledig overhoop gegooid. Ricciardo crashte tijdens de tweede vrije training en moest geopereerd worden vanwege een gebroken middenhandsbeentje. Hij miste daardoor de Grands Prix van Nederland en Italië, en naar alle waarschijnlijkheid ook die van Singapore en Japan. En dus mocht Liam Lawson zijn plek overnemen. Lawson heeft een erg sterk debuut gehad en bewijst absoluut F1-materiaal te zijn. Dat, gecombineerd met de ogenschijnlijk stabiele positie van Sergio Pérez bij Red Bull voor volgend jaar en de enorme groei die Yuki Tsunoda heeft laten zien dit seizoen, betekent dat AlphaTauri ineens drie coureurs heeft die om twee zitjes vechten.

Liam Lawson

Het debuut van Lawson kwam in ongeveer de slechtst mogelijke omstandigheden. De Nieuw-Zeelander kreeg slechts één training voordat hij zijn eerste kwalificatie ooit in de Formule 1 moest rijden. De race een dag later werd gekenmerkt door twee regenbuien die het voor elke coureur moeilijk maakten. Desondanks wist Lawson zijn auto heel te houden. Hij eindigde als dertiende, waarmee hij het beste resultaat van Ricciardo evenaarde. Een week later, op Monza, eindigde hij als elfde net buiten de punten. Het levert hem een hoop lof vanuit de Red Bull-top op.

“Hij reed erg goed, heel volwassen”, stelde Christian Horner na de race in Zandvoort. “Het was ontzettend lastig voor hem, maar hij deed precies wat je van hem mag verwachten. Dit is natuurlijk een geweldige kans voor hem. Hij zit op een gouden moment in zijn carrière, en nu kan hij dus echt bewijzen wat hij waard is. Wij volgen het in ieder geval op de voet.” Ook Helmut Marko ziet wel een toekomst voor Lawson. “We hebben al gezien dat dingen erg snel kunnen veranderen, en er zijn maar vier stoeltjes. Hij heeft bewezen goed genoeg te zijn voor de Formule 1. Nu moet hij dat blijven bewijzen in de komende paar races.”

Daniel Ricciardo

Ricciardo heeft er nooit een geheim van gemaakt wat zijn eigenlijke doel is: terug naar Red Bull. Met een goede prestatie dit seizoen had hij dat zitje misschien al voor 2024 op kunnen eisen. Door zijn blessure is daar nu echter absoluut geen sprake meer van. In totaal heeft de Australiër slechts twee races kunnen rijden voor AlphaTauri, waarin hij dertiende en zestiende werd. Geen denderend resultaat, maar toch kan Ricciardo op steun vanuit de top rekenen.

AlphaTauri-CEO Peter Bayer zei na Monza namelijk het volgende: “Naar mijn idee kunnen we niet alleen maar jonge coureurs blijven trainen. We moeten zelf ook competitief blijven. Tegenwoordig betekent dat dat je een ervaren en een jonge coureur hebt. De jonge coureur kan dan leren van de ervaren coureur, en de ervaren coureur kan het team dan helpen. Daniel bijvoorbeeld heeft ons ontzettend geholpen met de afstelling van de auto. Dus ik ben ervan overtuigd dat je op die manier twee coureurs nodig hebt.”

Het is een weinig subtiele steunbetuiging van Bayer. Het lijkt er dan ook op dat Ricciardo vrijwel zeker is van een zitje volgend jaar bij het team. Een overstap naar Red Bull is momenteel niet aan de orde – het contract van Pérez wordt nog steeds gerespecteerd – en dus zal Ricciardo geduld moeten hebben. Maar vanuit AlphaTauri heeft de Australiër schijnbaar niets te vrezen.

Yuki Tsunoda

Voor Tsunoda ziet de toekomst er een stuk minder rooskleurig uit. Na drie jaar in de sport telt hij niet echt meer als de jonge coureur waar Bayer op doelde, maar de vraag is of hij al ervaren genoeg is om die andere positie in te nemen. Eerder in het seizoen werd Tsunoda al regelmatig gelinkt aan een overstap naar Red Bull. Die geruchten zijn echter een stille dood gestorven nu Lawson en Ricciardo zich beter aan hem hebben kunnen meten dan hun Nederlandse voorganger. En waar de kopstukken uit Red Bull en AlphaTauri zich constant lovend hebben uitgelaten over Lawson en Ricciardo, zeggen ze vrij weinig over Tsunoda. Hoewel de Japanner een prima seizoen heeft en als enige van de vier coureurs punten voor het team heeft weten te scoren, heeft ook hij nog geen contract voor volgend jaar.

Zelf erkent Tsunoda zijn positie ook. “Het zou leuk zijn natuurlijk als ik bij de Red Bull-familie kan blijven”, vertelde hij aan de verzamelde media op Monza. “Maar heel eerlijk: ik weet ook niet meer hierover. Ze gaan dit van hogeraf beslissen. Het enige wat ik kan doen is me richting op wat ze nu van me verwachten en de beste resultaten behalen. Wie weet kan ik ooit opklimmen naar Red Bull, maar ik probeer niet teveel bezig te zijn met dit soort dingen. Je kan dat soort dingen toch nooit voorspellen, dus het heeft ook geen nut om er over na te denken. Ik probeer nu vooral mijn waarde als coureur te bewijzen, niet alleen aan Red Bull maar ook aan de andere teams. Dat is mijn doel op dit moment.”

