Ricciardo: Vijfde plaats in het kampioenschap laat de progressie van Renault zien

Net zoals in 2019 eindigt Renault op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap, maar de Franse renstal heeft ruim het dubbele aantal punten gepakt en Esteban Ocon en Daniel Ricciardo stonden in totaal drie keer op het podium. “Dat laat de vooruitgang zien”, stelt Ricciardo.

Lees ook: Sergio Pérez kijkt terug op bizar 2020: ‘Dacht dat alles verloren was na coronabesmetting’

In 2019 pakte Ricciardo ‘slechts’ 54 punten en werd hij negende in het kampioenschap, in 2020 werd hij vijfde in het kampioenschap, stond hij op het podium op de Nürburgring en op Imola en pakte hij 119 punten. “Ondanks dat het een chaotisch en een apart jaar was, was het wel een sterk jaar”, zegt de Australiër, die volgend jaar bij McLaren gaat rijden, tegen Racefans.

“Je krijgt geen prijs voor een vijfde plaats in het kampioenschap, maar het laat wel de progressie van mij en van Renault zien”, besluit Ricciardo.

Lees ook: Fernando Alonso droomt stiekem van podium in 2021 met landgenoot Sainz