Zijn teamgenoot Lando Norris reed zijn beste kwalificatie ooit, maar voor Daniel Ricciardo schijnt er nog geen licht aan het einde van de tunnel. Hoewel de Australiër nog steeds in het duister tast om het maximale uit de MCL35M te halen, zegt hij zelf echter wel comfortabel te zijn met de auto.

Net als vorige week zal Ricciardo vanaf P13 aan de race in Oostenrijk beginnen. Zijn teamgenoot Norris kwalificeerde zich als tweede, slechts 0.048 seconden achter polesitter Max Verstappen. Ricciardo kwam in Q2 drie tienden tekort op Norris. De tijd van Brit in Q3 was zelfs bijna een seconde sneller. Bij geen enkel ander team is het verschil zo groot. Desondanks zegt Ricciardo tevreden te zijn, zoalng hij niet op de stopwatch kijkt.

“Ik heb het gevoel dat we op sommige gebieden vooruitgang hebben geboekt ten opzichte van vorige week”, zegt Ricciardo tegen Autosport. “Als ik niet naar het klassement had gekeken, zou ik zeggen dat het een beter weekend was. Maar helaas vertaalt het zich niet naar de tijd op de klok.”

Hoewel het resultaat hetzelfde is als vorige week, vindt Ricciardo niet dat dit weekend hetzelfde is. “Ik denk dat we een aantal goede stappen hebben gezet”, aldus de zevenvoudig Grand Prix-winnaar. “Maar ja, helaas laat de rondetijd hetzelfde resultaat zien, relatief gezien dan.” Na acht races had Ricciardo natuurlijk gehoopt meer aansluiting te vinden. “Er is duidelijk nog werk aan de winkel. Dat is op dit moment hoe het is.”

Comfortabel

Desalniettemin is Ricciardo tevreden over zijn progressie tot op heden. “Ik blijf er gewoon aan werken, maar ik voel me nu al een stuk comfortabeler in de auto”, zegt hij. “Zeker nu met de derde race van de triple header heb ik wel het idee dat ik genoeg tijd in de auto heb gehad om me er comfortabel mee te voelen.”

Ricciardo erkent nog steeds fouten te maken. De tijd die hij tekortkomt op Norris is dan ook niet langer te wijten aan ervaring. Maar momenteel focust hij zich liever niet op de tijden. “Als ik niet naar de classificatie zou kijken, zou ik zeggen dat we een goede dag hadden”, zegt hij. “Er ontbreekt duidelijk nog iets en ik denk dat we daarvoor gewoon wat dieper moeten graven.” Nu The Honeybadger zich goed voelt in de auto, wil hij graag opzoek naar betere prestaties op de baan. “Want het is duidelijk geen tiende. We hebben het nog steeds over grote marges, dus die zullen waarschijnlijk wat meer analyse vereisen.”