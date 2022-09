Voor het eerst sinds de zomerstop bereikte Daniel Ricciardo weer Q3 op het Italiaanse Monza, waar hij vorig jaar nog won. De goedlachse Australiër had daardoor een nog grotere glimlach op zijn gezicht dan normaal: “Ik ben echt vol optimisme.”

Ricciardo had wat wisselvallige vrije trainingen. De tweede vrije training bood hoop, maar de andere sessies schetsten een wat bleker beeld voor de Australiër op ‘zijn’ Monza. In de kwalificatie zit hij er echter weer goed bij en kan hij zich meten met teamgenoot Lando Norris. In Q3 komt hij tekort, maar dankzij gridstraffen start hij van de vierde plaats.

Lees ook: Hamilton neemt het op voor Ricciardo: ‘Hij is te getalenteerd voor reserverol’

“Ik ben blij met deze sessie”, blikt Ricciardo terug op de kwalificatie. “In Q3 was de tweede sector een beetje een uitdaging, zelfs de eerste sector trouwens. Het was niet perfect en om eerlijk te zijn zat ik in de ronde in Q2 op de limiet om er alles uit te halen. Het is voor mij overduidelijk moeilijk geweest om me echt op mijn gemak te voelen als ik in deze auto de limiet opzoek.”

Ricciardo is tevreden over zijn ronde in Q2 en zat in Q1 ook al in de buurt van de tijden van Norris. In Q3 geeft hij vier tienden toe op de Brit, maar met de derde en vierde startplaats voor McLaren kan hij niet klagen. “Ik ben blij met de kwalificatie. Ik had niet het gevoel dat ik in de top-tien kon rijden, dus het was mooi om deze ronden te rijden in de kwalificatie.”

Lees ook: Formule 1 of niets voor Ricciardo: ‘Sta open voor reserverol in 2023’

Voor Ricciardo, die voor de race een speciale helm heeft als knipoog naar MotoGP-legende Valentino Rossi, kon de timing niet beter. Het is immers een jaar geleden dat hij op deze plek tekende voor de eerste McLaren-zege in een decennium. Nu hij zicht heeft op de polesitter, wat ‘een goed gevoel’ is, kijkt hij vol vertrouwen uit naar de race. “Het is al een tijdje geleden dat ik zo ver vooraan stond en het is goed om dat hier weer te doen, waar we vorig jaar zulke goede herinneringen maakten. Ik ben echt vol optimisme”, aldus Ricciardo.

De speciale helm van Ricciardo. Foto: @JMD_helmets De speciale helm van Ricciardo. Foto: @JMD_helmets