Ricciardo vol vertrouwen: ‘Realistisch om op ieder circuit op Q3 te mikken’

Daniel Ricciardo heeft er vertrouwen in dat Renault in de resterende races van het seizoen competitief kan zijn. De Australiër finishte de laatste vier races elke keer in de top zes. “Ik denk dat we op ieder circuit op Q3 kunnen mikken.”

Daniel Ricciardo begon in België aan een sterke reeks. Op Spa finishte hij als vierde, op Monza en Mugello kwam hij als zesde en vierde over de meet. Op de Sochi Autodrom in Rusland werd hij vijfde. Die reeks en een onverwacht goed resultaat in Sotsji zorgt voor vertrouwen bij de Australiër.

“Na zo’n weekend kunnen we zeker met meer vertrouwen vooruitkijken”, vertelt Ricciardo na de GP van Rusland aan Autosport. “Dit was zeker niet ons sterkste circuit, en dat geldt ook voor mij persoonlijk”, vertelt hij over de Russische omloop. “Om hier persoonlijk een goed resultaat neer te zetten, maar ook een goede auto te hebben vanaf de eerste training, dat zegt veel denk ik. Het geeft me vertrouwen voor ieder circuit dat we gaan bezoeken.”

Welk resultaat in de komende GP’s mogelijk is, durft Ricciardo niet te zeggen. Toch is hij ervan overtuigd dat Q3 elk raceweekend mogelijk is. “Of het een auto voor de top vijf is, weet ik niet, maar ik denk zeker dat we realistisch op ieder circuit op Q3 kunnen mikken, ongeacht de lay-out”, aldus de Renault-coureur.

