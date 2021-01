Ricciardo was bang dat hij corona had door ‘niet eenduidige’ testuitslag

Sergio Pérez, Lance Stroll en Lewis Hamilton raakten in 2020 besmet met het coronavirus. Daniel Ricciardo raakte niet besmet, maar was, door een niet-eenduidige testuitslag, bang dat hij corona had.

Daags voor de Grand Prix van Rusland werd de Australiër getest, maar de uitslag was niet eenduidig en daar schrok Ricciardo van. “Dat was zeker niet leuk. Het was best wel eng in meerdere opzichten. Ik stond echt voor een raadsel en moest natuurlijk nog een keer getest worden. Gelukkig was mijn tweede test negatief, maar als je dit te horen krijgt, gaat er van alles door je hoofd. Ik voelde me niet helemaal fit en dan denk je al gauw dat je het hebt. Ik was dus best wel in paniek”, vertelt Ricciardo aan Motorsport.



De zevenvoudig Grand Prix-winnaar, die in 2021 bij McLaren gaat rijden, zag de coronabesmetting van Sergio Pérez als een wake-up call. “Toen besefte ik echt: “Dit is geen grap. Dit is serieus.” Naarmate het seizoen vorderde lette ik ook steeds meer op en dat heeft gewerkt: Ik ben niet besmet geraakt”, aldus de oud Red Bull-coureur.

Zijn nieuwe teamgenoot Lando Norris is afgelopen week wel besmet geraakt met het coronavirus. “Ik verloor plotseling mijn geur en smaak en ben meteen in isolatie gegaan. Ik heb me onmiddellijk laten testen en de uitslag was positief. Ik heb iedereen waarmee ik in contact ben geweest op de hoogte gesteld en zal de komende 14 dagen in zelfisolatie gaan. Maar ik voel me goed en heb geen andere symptomen”, schreef Norris op Twitter.

