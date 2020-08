Ricciardo: ‘We kunnen nog derde worden bij de constructeurs’

Volgens Daniel Ricciardo heeft Renault nog een kans om derde te worden bij de constructeurs. Daarvoor zal het team wel elk weekend haar kansen moeten pakken, benadrukt hij. De Australiër merkt daarnaast op dat de Renault beter presteert in de race dan in de kwalificatie.

Het is in het middenveld een spannend gevecht tussen Ferrari, McLaren, Renault en Racing Point. Momenteel staat Renault met 32 punten op de zesde plek bij de constructeurs, maar volgens Ricciardo ligt het nog helemaal open en zou de Franse renstal nog derde kunnen worden.

“We kunnen nog derde worden”, denkt Ricciardo. “Dan moeten we elk weekend onze kansen pakken en elk weekend veel punten scoren. Maar elk team kan eigenlijk nog wel derde worden. Red Bull staat wel duidelijk tweede, al zitten soms zij zelfs in het gevecht als derde team. Het is jammer dat de enige positie die iedereen wil, stevig in handen is van één team”, doelt hij op Mercedes.

Grijs gebied

Afgelopen weekend scoorde Renault een van haar beste prestaties van de afgelopen tijd met de vierde plaats voor Ricciardo en de zesde plaats voor Ocon. “We waren snel zondag”, zegt Ricciardo, volgens wie Renault een betere ‘raceauto heeft dan kwalificatie-auto’. “We weten niet precies waar dat verschil vandaan komt. We willen ons natuurlijk ook verder vooraan kwalificeren, dat scheelt ook weer voor de race. Afgelopen weekend hadden we updates, wat zeker hielp”, aldus de Aussie.

