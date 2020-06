Ricciardo: ‘Wil gelijk wat punten op het scorebord zetten’

De eerste klap is een daalder waard, dus Daniel Ricciardo hoopt Renaults ambities gelijk bij de seizoensstart kracht bij te zetten met wat punten op het scorebord.

De altijd enthousiaste en ambitieuze Aussie ‘staat te trappelen’, vertelt hij. Eigenlijk had het seizoen natuurlijk in maart al moeten beginnen met zijn thuiswedstrijd in Australië, maar meer dan drie maanden later is nog geen race gereden. “Het is inmiddels ook écht lang geleden dat ik heb geracet”, doelt hij op december 2019, en de seizoensafsluiter van dat jaar.

“Het is nu echter bijna weer zover en ik heb al een lekker voorproefje gehad met onze test in Oostenrijk eerder deze maand. Het is nu weer bijna back to business en we verheugen ons er allemaal enorm op”, weet Ricciardo, die alles gaat geven om het korte(re) seizoen goed te beginnen. “We willen gelijk wat punten op het scorebord zetten, het seizoen goed beginnen en een lekkere basis leggen.”

Voor Ricciardo was het langer wachten dan gedacht op de eerste race sinds eind 2019, maar zijn teamgenoot Esteban Ocon stond heel dat jaar aan de kant als reserve van Mercedes. Hij reed zijn laatste Grand Prix eind 2018. “Ik heb anderhalf jaar moeten wachten, dus heb echt enorm veel zin in deze eerste race”, vertelt de Fransman.

“Het voelt fantastisch het seizoen te beginnen. We hebben onze doelen gesteld, we weten wat we op het circuit willen bereiken, en ik weet dus wat me te doen staat. We hebben veel voorbereidend werk gedaan, maar ik zit bij een geweldig team, beschik over een competitieve auto en heb een enorme honger om weer te gaan racen.”