Zo beleefde Daniel Ricciardo de knotsgekke donderdag voor zijn geannuleerde thuisrace

Daniel Ricciardo is in aanloop naar het openingsweekend nog eens teruggekomen op de op het laatste moment geannuleerde Grote Prijs van Australië. De Renault-coureur heeft het over een openingsdans, nachtelijke meldingen op zijn mobiel en uren wakker liggen. “Het was een beetje een zooitje.”



In de In the Fast Lane–podcas, een productie van de Australian Grand Prix Corporation, blikt Ricciardo bijna vier maanden na datum terug op het fiasco in Melbourne. Volgens Ricciardo, voor wie de openingsrace ook zijn thuisrace zou zijn geweest, veranderde de situatie in maart plots erg snel.

“Na de wintertest, wat eigenlijk maar een voorproevertje is, wil iedereen naar Melbourne om aan het seizoen te beginnen. Naar Melbourne reizen, er zijn, het is zoals je klaarmaken voor de ‘openingsdans’…” begint Ricciardo zijn verhaal. “Het moeilijkste moment voor mij was donderdagavond. Ik ging naar bed, helemaal klaar voor VT1 op vrijdag, en letterlijk op het moment dat ik mijn hoofd op mijn kussen legde, kreeg ik een melding op mijn mobiel: ‘McLaren trekt zich terug’. Ik wist meteen dat er niet geracet zou worden als niet alle teams konden deelnemen.”

Wat volgde was een nacht met weinig slaap. “Ik ben nadien nog twee, drie uur wakker geweest”, blikt Ricciardo terug. “Ik probeerde te weten te komen wat er aan de hand was, wat er ging gebeuren.” Op dat moment vergaderden de teambazen, organisatie en Formule 1 over het lot van de GP van Australië. Op vrijdagochtend, nog voor er een meter gereden was, volgde het verdict: het raceweekend op Albert Park werd geannuleerd. “Het veranderde allemaal heel erg snel, jammer genoeg. Het was een beetje een zooitje, een moeilijk gegeven…”, aldus Ricciardo.

