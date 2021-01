Ricciardo wil in de toekomst wellicht een keer deelnemen aan de 24 uur van Le Mans

De komende jaren ligt Daniel Ricciardo vast bij het team van Mclaren, maar de Australiër werpt alvast een blik in de toekomst. Mocht hij een keer gepolst worden of hij wil deelnemen aan de 24 uur van Le Mans dan zegt hij zeker geen nee.

Collega Fernando Alonso wil heel graag de triple crown winnen, bestaande uit het winnen van Le Mans, het winnen van de Grand Prix van Monaco en het winnen van de Indy500. Ricciardo, die in 2018 de Grand Prix van Monaco op zijn naam schreef, wil in de toekomst wel een keer meedoen aan de 24 uur van Le Mans, maar hij heeft weinig interesse in een deelname aan de Indy500.

Lees ook: Renault-opvolger Alpine onthult ‘winterlivery’

“Fernando heeft het fantastisch gedaan. Misschien dat ik het een keer probeer, maar als ik heel eerlijk ben, ben ik een beetje bang voor ovals. Als ik een keer wil deelnemen dan moet ik eerst uitvoerig gaan testen op de Indianapolis Motor Speedway of op een andere oval”, zegt Ricciardo tegen Speedweek.

Maar de 24 uur van Le Mans trekt hem wel. “Een paar vrienden / collega’s hebben al meegedaan en die waren laaiend enthousiast. Het lijkt me leuk om een auto te delen met een andere coureur. In de Formule 1 wil je natuurlijk je geheimen niet delen, maar op Le Mans moet dat wel en dat vind ik erg leuk”, aldus de McLaren-coureur.

Lees ook: Ocon gebruikt Ricciardo als voorbeeld: ‘Stap zetten in tweede jaar’