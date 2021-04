Daniel Ricciardo vindt dat zijn zesde startplek op Imola er op papier al goed uitziet, maar geeft ook toe dat hij zich nog niet helemaal senang voelt in zijn McLaren. “Het gaat steeds beter, maar er zit ook nog veel meer in het vat.”

Ricciardo’s zesde startplek is daarbij misschien ook een tikje geflatteerd, vooral omdat hij voor teamgenoot Lando Norris staat, maar de Brit zich (ruim) voor Ricciardo zou hebben gekwalificeerd als zijn laatste rondje niet was geschrapt wegens het overschrijden van track limits. Anderzijds hoort binnen de lijnen kleuren natuurlijk ook bij het spelletje. “Het is beter dan hoe het weekend begon”, zegt Ricciardo in elk geval over zijn P6.

“Kijkende naar de grid, is zesde goed. We zitten bovendien maar vier tienden van pole. Op papier ziet het er dus goed uit. Al moet ik nog meer uit de auto halen”, erkent hij. “Het duurde dit weekend te lang om het maximale eruit te krijgen”, geeft hij eveneens toe. “Het gaat steeds beter, maar er zit ook nog veel meer in het vat”, zegt hij ongetwijfeld met een schuin oog op de (geschrapte) rondetijd die Norris de derde startplek had kunnen opleveren.

Ricciardo op Imola in actie voor McLaren.

Mooie voortekenen

Het mag duidelijk zijn dat McLarens MCL35M-bolide – dit jaar uitgerust met Mercedes-motor – een potente bolide is. Volgens Ricciardo, van de winter overgekomen van Renault, gaat het hem nog wel wat meer tijd kosten om helemaal aan de auto te wennen. “Ik zou natuurlijk graag zien dat het van de ene op de andere dag gaat, maar realistisch gezien duurt dit nog een paar races.”

“Elke ronde telt nu echter voor me”, zegt hij. “Hoe meer tijd ik in de auto heb, hoe beter ik de limiet weet te vinden.” Veel oefentijd heeft Ricciardo van de winter immers niet gehad. “Ik wil dat niet steeds als excuus aanhalen, maar toch…” De stappen die hij en McLaren in Imola hebben gezet, noemt hij echter ‘heel hoopgevend’. Net als dus het gat van slechts vier tienden naar pole. “Het is close, en ik zie dat toch als een voorteken van een mooi seizoen voor ons.”

