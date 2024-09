Richard Verschoor pakte vrijdag poleposition tijdens de kwalificatie voor het Formule 2-weekend in Bakoe. De Nederlander zette een tijd neer van 1:55,655 en hield daarmee Andrea Kimi Antonelli achter zich. Dit verrassende resultaat is een opsteker voor de Trident-coureur, die momenteel twaalfde staat in het kampioenschap. Eerder dit jaar scoorde hij zijn eerste poleposition tijdens het raceweekend in Monaco. Een sprintzege in Hongarije werd hem achteraf ontzegt.

De kwalificatie op het Baku Street Circuit duurde dertig minuten. Tweeëntwintig coureurs — waaronder drie debutanten uit de Formule 3 — streden om de snelste tijd. Kampioenschapsleider Isack Hadjar, onderdeel van het Red Bull-opleidingsprogramma, zette al snel een tijd neer van 1:57,423. Binnen een minuut werd het Frans-Algerijnse talent echter al naar de elfde plaats verdrongen.

Rode vlag

Trident-coureur Richard Verschoor klokte tijdens zijn eerste vliegende ronde een tijd die goed was voor de voorlopige pole, ruim een seconde sneller dan Hadjar’s eerste poging. Kort daarna sloeg het noodlot toe voor Hadjar: de 19-jarige coureur crashte in de muur van bocht 1. Het leek te gaan om een set-up probleem, want niet veel later maakte teamgenoot Pepe Martí dezelfde fout. De sessie werd stilgelegd met een rode vlag.

Met nog vier minuten op de klok werd het rijden hervat. Ondanks de drukte op de baan wist Verschoor zijn tijd te verbeteren naar 1:54,857, waarmee hij de poleposition veiligstelde. Hij werd op de voet gevolgd door toekomstig Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan krijgt dit weekend gezelschap van Gabriele Mini, aangezien vaste PREMA-coureur Oliver Bearman invalt voor Kevin Magnussen. De Deen heeft een raceverbod gekregen voor het weekend in Bakoe.

