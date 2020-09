Rijdt Pérez in Rusland zonder upgrades door Strolls crash op Mugello?

Moet Sergio Pérez het tijdens de Russische Grand Prix stellen zonder upgrades door de crash van teamgenoot Lance Stroll op Mugello? Die mogelijkheid bestaat. Volgens Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer zal het moeilijk worden voor zijn team om twee sets upgrades klaar te krijgen voor volgende week, nadat Stroll zijn RP20 afgelopen weekend helemaal afschreef.

Lance Stroll was op Mugello de enige Racing Point-coureur die met upgrades reed. Pérez zou de nieuwe onderdelen, waaronder vernieuwde sidepods, vloer, voorvleugel en brake ducts, op zijn RP20 krijgen voor de Russische Grand Prix. Dat Stroll tijdens GP van Toscane zwaar crashte, stuurde die planning in de war.



Lees ook: Racing Point: ‘Was contractueel onmogelijk om Stroll te laten vertrekken’

“Stroll was degene met de upgrades, dus we zullen nu veel werk moeten verrichten om genoeg onderdelen bij elkaar te krijgen, zodat beiden coureurs in Rusland met de upgrades kunnen rijden”, vertelt Otmar Szafnauer aan Sky Sports.



Hoewel Pérez zonder upgrades sneller was dan Stroll in de kwalificatie op Mugello, was de race pace van de Canadees op de Toscaanse omloop veelbelovend. Hoeveel tijd de upgrades exact opleveren, kan Szafnauer echter niet zeggen. “Dat is moeilijk om te bepalen”, zegt hij. “De upgrades zouden zo’n drie tienden waard zijn, en dat was precies het verschil in pace”, aldus de Racing Point-teambaas.

Lees ook: McLaren: ‘Racing Point nog steeds favoriet voor derde plek bij constructeurs’