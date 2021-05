Lewis Hamilton moet voor het eerst in jaren weer echt vechten voor zijn overwinningen, hij heeft het volgens McLaren-CEO Zak Brown de afgelopen jaren veel te makkelijk gehad. “Max Verstappen dwingt hem om een tandje bij te schakelen.”

In de eerste vier races van het jaar eindigden Hamilton en Verstappen alle vier keer als één en twee met drie zeges voor de Brit en één voor Verstappen. En het werd ook weleens tijd dat Hamilton serieus werd uitgedaagd, vindt Brown. “Het is geweldig voor de Formule 1. Hamilton heeft het redelijk makkelijk gehad afgezien van dat ene jaar met Nico Rosberg. Het is een prachtige rivaliteit, Max dwingt hem om een tandje bij te schakelen. Voor zover dat mogelijk was want Lewis is absolute top”, aldus Brown tegen Racefans.net.

Brown steekt zijn bewondering voor Hamilton niet onder stoelen of banken. “Het is duidelijk dat hij een hele slimme coureur is. Je ziet dat hij afwacht tot hij kan toeslaan, hij is niet ongeduldig.” En de pittige strijd tussen Hamilton en Verstappen zou McLaren weleens nog meer podiumplekken kunnen opleveren, verwacht Brown.

“Met deze twee gasten die om de overwinningen knokken, hopelijk zal er een moment komen gaandeweg dit jaar dat er kansen komen voor ons. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat ze allebei besluiten geen centimeter te laten in bocht 1 met als gevolg dat geen van beide doorkomen.”

