Rivaliteit tussen Leclerc en Vettel een voordeel volgens Binotto

Ferrari-coureurs Vettel en Leclerc botsten, al dan niet letterlijk, verschillende keren afgelopen seizoen. Ondanks de onderlinge strijd noemt teambaas Mattia Binotto de rivaliteit tussen Leclerc en Vettel een voordeel. “We hebben een goed duo, maar heel verschillend qua ervaring en rijstijl. Dat is voor ons een voordeel.”



In zijn eerste seizoen voor Ferrari legde Charles Leclerc viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel meteen het vuur aan de schenen. De strijd werd op de baan en over de radio gestreden en kwam tot een climax toen Leclerc en Vettel crashten in Brazilië.

In een interview met Autosport zegt teambaas Mattia Binotto dat het volkomen terecht was dat ze zo vastbesloten waren elkaar te verslaan. “Als ik op dit moment kijk naar onze coureurs en zie hoe ze zich samen gedragen, werkt dat heel goed,” vertelt hij.

“Er is een goede ingesteldheid, een goede graadmeter en als Charles (Leclerc, red.) teleurgesteld is na de kwalificatie omdat hij achter Seb staat, is dat positief”, oordeelt Binotto. “Intern is dat een punt dat ons geen enkele zorg baart. Zelfs niet na alle polemiek die we in de krant hebben kunnen lezen over de radiocommunicatie.”



“In feite is het het tegenovergestelde”, gaat Binotto verder. “We hebben een goed duo, maar heel verschillend qua ervaring en rijstijl. Dat is voor ons een voordeel.” Volgens de teambaas is rivaliteit onvermijdelijk. “Het zijn topcoureurs en ze zijn er om hun best te doen en te winnen. Wat voor mij belangrijk is, is dat ze het gemeenschappelijk doel begrijpen.”



Ook over het gekibbel over de radio heeft Binotto een duidelijke mening. “Ruzie maken over de boordradio is nooit de beste optie. Als je in de auto zit, heb je niet het volledige beeld, dus het is een kwestie van vertrouwen: vertrouwen op het team, zelfs als je fouten maakt. Want coureurs maken nu eenmaal fouten”, stelt Binotto.

